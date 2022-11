Verstappen sluit seizoen in Abu Dhabi vanaf pole af in stijl

Verstappen kwam Q1 als snelste door met een tijd van 1.24,754. Ploeggenoot Pérez zat daar nét achter, gevolgd door de Ferrari’s van Sainz en Leclerc. Sebastian Vettel werd in zijn allerlaatste kwalificatie als F1-coureur in Q1 uitstekende zesde.

Het slot van de eerste kwalificatieronde verliep wat chaotisch, met een outlap waarin iedereen op de baan was. Na die drukke ronde werden Magnussen, Gasly en Bottas de afvallers, net als de beide coureurs van Williams.

Vettel tijdens de kwalificatie op Yas Marina. Ⓒ ANP/HH

Ook Q2 was voor Red Bull, en ditmaal was het Pérez die met 1.24,419 aan kop ging. De Mexicaan sloeg zelfs een gat van vier tienden met zijn Nederlandse ploeggenoot, die over de boardradio klaagde over een gebrek aan grip. Verstappen moest de beide Ferrari’s dan ook voor zich dulden en werd vierde, terwijl Hamilton Q2 afsloot met P5. Vettel bleef opnieuw goed bij en kwalificiteerde zich op P8 voor de allesbeslissende kwalificatieronde. Mick Schumacher, die zijn stoeltje bij Haas kwijtraakt na dit seizoen, drong niet door tot Q3.

Met twaalf minuten op de klok gingen tien coureurs op voor de laatste pole position van het seizoen. Verstappen startte ook Q3 niet probleemloos en had problemen aan zijn auto, zo kreeg Pérez over de radio desgevraagd te horen. Op de baan was daar echter weinig van te zien, want hoewel Sainz met 1.24,281 sterk opende denderde de wereldkampioen daar met een fantastische ronde en 1.23,988 overheen.

Leclerc gaf in de resterende minuten nog alles wat hij in zich had, maar kwam niet meer aan de tijd van Verstappen en moest bovendien Pérez voorrang verlenen. De Nederlander sluit zijn laatste kwalificatie van 2022 daarmee in stijl af.