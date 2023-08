Stuntelend AZ na strafschoppen naar groepsfase Conference League

De buit is binnen voor AZ. De ploeg van trainer Pascal Jansen mag zich na twee gewonnen voorrondes opnieuw melden in de groepsfase van de Conference League. De Alkmaarders maakten het zichzelf na een sterke start onnodig lastig, want na reguliere speeltijd stond het 3-3. Ze hielden stand in een zinderende strafschoppenserie.

Sven Mijnans juicht na zijn 2-0. Ⓒ ANP