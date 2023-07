Van der Poel geniet van lead-out voor Philipsen: ’Perfecter kan denk ik niet’

„Ik denk dat de ’lead-out’ niet perfecter kan dan vandaag. Heel leuk om zo de eerste kans te grijpen met de ploeg”, zei Van der Poel tegen Sporza, nadat hij samen met Jonas Rickaert de sprint van Philipsen had gelanceerd.

Volgens Van der Poel was het zeker in de finale van de etappe heel gevaarlijk. „Van zo’n eerste sprint weet je dat het zo gaat zijn. Jonas deed het perfect op 1 kilometer door zelf het initiatief te pakken. Daarna was het voor hem en voor mij een lange beurt met tegenwind. Het leuke is dat als je Jasper perfect afzet, de kans heel groot is dat hij wint. Het gaat niet altijd zo perfect lopen, maar deze nemen ze ons niet meer af.”