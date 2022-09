Tennis

Frances Tiafoe staat in halve finale US Open en levert historische prestatie

Frances Tiafoe heeft zijn zege op Rafael Nadal een passend vervolg gegeven. In de kwartfinales van de US Open was de 24-jarige Amerikaanse tennisser met 7-6 (3) 7-6 (0) 6-4 te sterk voor de Rus Andrej Roeblev.