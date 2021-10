Lewis Hamilton steekt hand in eigen boezem na mislukte strategie

,,Het is niet waar dat ik boos ben op mijn team”, zegt Hamilton op zijn Instagram-account. ,,We namen het risico om langer door te blijven rijden, in de hoop dat de baan zou opdrogen, maar dat gebeurde niet. Ik wilde het risico nemen om (zonder stop, red.) door te gaan, maar dat was mijn beslissing en pakte niet goed uit. Dat we alsnog besloten dat het verstandiger was om een pitstop te maken, was het veiligste om te doen.”

Hamilton negeerde eerdere verzoeken van zijn team Mercedes om naar binnen te komen in Istanbul. Een derde plek lonkte voor de als elfde gestarte Brit, maar het werd dus een vijfde stek. Zijn achterstand op Max Verstappen in de strijd om de wereldtitel bedraagt nu zes punten.

,,We winnen en verliezen samen als team. Verwacht niet dat ik altijd beleefd en rustig ben over de boordradio wanneer ik aan het racen ben. We zijn allemaal heel gepassioneerd en in het heetst van de strijd kan dat er even uitkomen, maar dat geldt voor alle coureurs.”