’Wie Donny vervangt, zal altijd minder zijn’

Ajacied Donny van de Beek is tegen Vitesse belangrijk met een doelpunt en een assist. Ⓒ Foto MATTY VAN WIJNBERGEN

ARNHEM - Met zijn diepgang, een doelpunt en een assist liet Donny van de Beek op bezoek bij Vitesse (2-2) nog maar eens zien hoe belangrijk hij is voor Ajax. Een eventueel vertrek van de 22-jarige middenvelder zal volgens Peter Boeve dan ook duidelijk voelbaar zijn voor de regerend landskampioen. „Temeer omdat Donny net als Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong in de as van het veld speelt. Dat is toch de kapstok van je elftal”, aldus de rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.