„Als je een bedrieger bent, zul je ook in deze tijden gepakt worden. Ga daar maar vanuit. We zullen je ontmaskeren en uit de sport gooien. Want dan ben je geen atleet”, betoogde de Poolse oud-atleet.

Van een goed werkend antidopingsysteem is in de sportwereld momenteel geen sprake meer. Door het volledig stilvallen van de nationale en internationale competities, door reisbeperkingen, door al dan niet vrijwillige periodes van quarantaine en door een volledig overhoop gehaalde sportkalender kan het geplande testprogramma door de antidopingjagers amper worden uitgevoerd. Sporters die denken daarvan de komende maanden te kunnen profiteren door een ’kuur’ met verboden middelen te nemen, komen volgens Banka bedrogen uit.

„We zullen alle wapens inzetten waarover we nu de beschikking hebben”, betoogde de WADA-chef. „Hopelijk krijgen we snel weer onze volledige arsenaal terug. Voor nu, nog zonder alle dopingcontroles, moeten we vertrouwen op het biologische paspoort van de sporters, op de analyses op langere termijn en op onderzoek. Daarnaast dienen de atleten ook nu beschikbaar te blijven voor mogelijke dopingtests en moeten ze ook gewoon hun informatie over hun verblijfplaatsen blijven opsturen.”

Banka: „We zitten met een groot probleem opgescheept, maar anti-dopingbeleid slaapt nooit. Dat is de boodschap die ik graag wil meegeven aan de sportwereld. We zullen er alles aan blijven doen om de integriteit van het systeem te waarborgen en zodoende een speelveld met gelijke kansen te behouden. Dankzij het uitstel van de Spelen van Tokio 2020 hebben we nu gelukkig meer tijd om onder meer het testprogramma weer op gang te brengen als de situatie met het coronavirus helemaal onder controle is.”