AZ-captain Owen Wijndal ’kiele kiele’ voor play-off- tegen Vitesse

Aangezien de return drie dagen later in Alkmaar op het programma staat en de blessure serieus van aard is, heeft het er alle schijn van dat Wijndal op 15 mei in het verloren thuisduel met RKC (1-3) voor de laatste keer in actie is gekomen in het shirt van AZ.

Wijndal zinspeelt immers al enige tijd met een vertrek uit Alkmaar, terwijl technisch directeur Max Huiberts met het contracteren van Mees de Wit al heeft geanticipeerd op het naderende vertrek van de linksbenige verdediger. Bovendien werd in de winterstop al Milos Kerkez aangetrokken, de huidige achttienjarige stand-in van Wijndal.

KIELE KIELE

„Het zal een race tegen de klok worden”, legde AZ-trainer Pascal Jansen een dag voor de confrontatie met de Arnhemmers uit. Hij is al dagenlang druk aan het revalideren om te kijken of hij beschikbaar is. Maar het is op dit moment kiele kiele.”

In de aanloop naar het eerste play-offduel met Heerenveen speelde de pijn weer op in de lies van Wijndal. Een ’oude’ blessure, die hij rond het EK afgelopen jaar wegens overbelasting opliep. „Owen had al lichte klachten, maar die verergerden vlak voor de uitwedstrijd bij Heerenveen”, aldus Jansen. „Hij was simpelweg niet inzetbaar.”

ZEER KLEIN

Jansen is niet van plan om risico’s te nemen met zijn aanvoerder. Ook al moet AZ nog slechts twee duels spelen. „Op het moment dat het niet gaat en hij pijn heeft bij bepaalde bewegingen, dan wordt het een ander verhaal. Owen doet er alles aan om beschikbaar te zijn voor het team. De kans dat dit lukt is echter zeer klein. We zitten aan het einde van het seizoen, het is lang en zwaar geweest. We hebben nu 50 wedstrijden gespeeld en dan heb je altijd te maken met mensen met klachten. Helaas is Owen er een van.”

Of Jansen en de international mikken op de tweede wedstrijd? „Het is duidelijk dat deze strijd over twee duels wordt uitgevochten”, beaamt de hoofdtrainer. „Als hij donderdag niet kan spelen, gaan we kijken of zondag wel haalbaar is. Maar dat is op dit moment niet de prioriteit. De jongens die morgen spelen moeten fit zijn.”