AZ komt met video: de jongens zijn weer thuis

Heel blij

De gemeente Alkmaar gaf dinsdag groen licht om weer supporters toe te laten tijdens de topper met Ajax. „We zijn uiteraard heel blij met dit besluit”, aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. „Het is geweldig hoe onze spelers, staf en medewerkers de afgelopen maanden hebben gepresteerd. Ook onze fans zijn ons steeds blijven steunen. We hebben er, in samenspraak met alle betrokken partijen, keihard voor gewerkt om alles gereed te krijgen. Daarbij stond veiligheid altijd voorop. Nu is het tijd om weer naar huis te gaan.”

Een deel van het dak van het stadion van AZ stortte in augustus in, waardoor de Alkmaarse club de thuiswedstrijden de afgelopen maanden elders afwerkte. Intussen werd het dak van het stadion gedemonteerd. AZ speelde alle competitiewedstrijden in het stadion van ADO Den Haag en week voor de Europa League een keer uit naar het onderkomen van FC Twente.