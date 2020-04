’Helaas geen miljoenen in mijn sport’

De Noord-Franse club schortte zijn contract op, waardoor hij nu een soort uitkering krijgt die zeventig procent bedraagt van zijn normale wedde.

„Oftewel: je bent in een klap dertig procent kwijt, terwijl de vaste lasten zoals huur gewoon doorlopen. Het is een lastige periode en helaas verdienen we in mijn sport geen miljoenen. Dan voel je een hap van dertig procent al snel”, aldus Koopman.

De waterpoloër niet had gerekend op een handreiking van de Nederlandse overheid. „Jammer dat er geen toezegging is gedaan, maar eerlijk gezegd had ik er ook niet op gerekend. Alles wat er alsnog zal komen, is meegenomen.”