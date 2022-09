Grote groep Liverpool-fans klaagt UEFA aan

Advocatenkantoor Bingham’s uit Liverpool zegt dat er wordt gesproken over „angstaanjagende scènes” in en om het Stade de France. Veel Liverpool-supporters spraken over lange wachtrijen in de uren voorafgaand aan de wedstrijd en een hardhandige reactie van de politie op de opeenhoping van fans.

Een ander kantoor dat ook een flink aantal fans vertegenwoordigt, meldt: „Het was echt schokkend om te zien hoe Liverpool-fans en anderen, zowel tijdens de wedstrijd als in de nasleep werden behandeld.”

Eerder deze week overhandigde Liverpool ruim 8500 verklaringen van supporters aan een onafhankelijk onderzoekspanel dat de gang van zaken rondom de door Liverpool met 1-0 verloren finale tegen Real Madrid onderzoekt.