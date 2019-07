Steven Kruijswijk Ⓒ BSR Agency

De heuvelachtige tijdrit rondom Pau heeft me er nog eens van overtuigd dat Steven Kruijswijk over acht dagen op het podium in Parijs staat. Voor de Tour de France heb ik het al gezegd, maar na dertien ritten ben ik er nog zekerder van geworden dat de kopman van Jumbo-Visma in zijn missie gaat slagen.