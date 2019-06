’Verstappen gaat zijn geduld verliezen’

„Max Verstappen reed weer een mooie, maar eenzame race voor Red Bull”, aldus Brundle. „Ze komen verleidelijk dicht bij het tempo, maar net niet dicht genoeg om het entertainment te verhogen voor ons.”

Hij vervolgt: „Op een bepaald moment gaat Verstappen zijn geduld verliezen, maar waarschijnlijk niet voor zijn team haar geduld verliest met Pierre Gasly.”

Dieptepunt

Brundle spreekt uit ervaring als het gaat over teamgenoot zijn van een zeer getalenteerde rijder. De Brit was gedurende zijn carrière namelijk teamgenoot van onder anderen Michael Schumacher en Mika Hakkinen.

„Ik heb in dezelfde positie gezeten als Pierre toen ik teamgenoot van Schumacher of Hakkinen was. Het vreet aan je zelfvertrouwen en het lijkt nooit mee te vallen voor jou, waardoor je in een spiraal terechtkomt waarin je je zelfvertrouwen verliest. Ik heb ook het dieptepunt bereikt maar ik ben teruggekomen met een ’niets te verliezen-mentaliteit’ en dat moet hij ook proberen”, aldus Brundle.

