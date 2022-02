Einde van controversieel tijdperk: Redskins gaan verder als Washington Commanders

De naam Redskins was al langere tijd controversieel, aangezien de term een directe verwijzing vormt naar de Amerikaanse indianen, de zogeheten native Americans. Volgens critici is het refereren aan deze bevolkingsgroep met de term Redskins vergelijkbaar met het gebruik van het vermaledijde n-woord voor zwarte mensen.

De ploeg liet in 2020 weten dat het de naam en het logo van het indianenopperhoofd zou laten vallen. Het team speelde de afgelopen twee seizoenen als het Washington Football Team.

In de VS zijn de afgelopen jaren meer teamnamen, schoolmascottes en bedrijfslogo’s veranderd om mogelijk beledigende verwijzingen te laten vallen. Zo wijzigde het honkbalteam van Cleveland vorig jaar zijn naam van de Indians in de Guardians.

Het American Football-team van Washington werd in 1932 opgericht als de Boston Braves en veranderde het jaar daarop zijn naam in de Redskins. De franchise verhuisde in 1937 naar Washington en won in zijn geschiedenis drie Super Bowl-titels.