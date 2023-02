American Football-ster Tom Brady (45) kondigt opnieuw pensioen aan: ’Dit keer voorgoed’

De zevenvoudige Super Bowl-winnaar (niemand veroverde de Vince Lombardi Trophy vaker), kondigde in 2022 ook al aan met pensioen te gaan. Toen besloot hij uiteindelijk om er alsnog in een jaartje in de NFL aan vast te pakken bij de Tampa Bay Buccaneers, de ploeg die hij in 2020 kwam versterken na twintig jaar New England Patriots. Nu is de succesvolle loopbaan Brady dus echt ten einde.

Brady wordt gezien als de beste quarterback ooit in de National Football League (NFL). Hij hielp de New England Patriots zes keer aan winst van de Super Bowl en leidde twee jaar terug ook de Tampa Bay Buccaneers naar het kampioenschap.

„Ik kom meteen ter zake: ik ga met pensioen, voorgoed”, zegt Brady in een video op sociale media. „Ik weet dat de mededeling vorige keer nogal een ding werd, dus toen ik vanmorgen wakker werd dacht ik: ik druk gewoon op record en laat het jullie eerst weten.”