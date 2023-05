Van Nistelrooy vreest vertrek Fabio Silva

„Het is gewoon geweldig. Niet hij alleen. Je krijgt elke keer vragen waarom die en die niet speelt. Maar we hebben gewoon meerdere basisspelers. Die maken als invallers het verschil. Het is een geweldige teamprestatie. We hebben iedereen nodig. Hij vult het geweldig in, als hij erin komt. Compliment ook aan hem”, aldus Van Nistelrooy, die weinig optimistisch klonk over de kansen om ook komend seizoen te kunnen beschikken over Silva. „Je weet waar hij onder contract staat en wat het prijskaartje misschien zou moeten zijn. Maar ik ga in ieder geval nog drie wedstrijden genieten van het werken met hem.”

Silva is enkele jaren geleden door Wolverhampton Wanderers voor 40 miljoen euro gekocht van FC Porto, zodat een definitieve overname niet haalbaar is voor PSV. „Je wil je beste spelers altijd houden. We gaan kijken wat mogelijk is. Dat geldt ook voor Jarrad Branthwaite. Die is gehuurd van Everton. Fabio staat onder contract bij Wolves. Je weet dat dat moeilijke bedragen zouden kunnen worden voor ons, maar het zijn wel geweldige talenten om mee te werken. Het is genieten om die jongens stappen in hun carrière te zien maken.”