Parijse politiechef: ’Optreden rond CL-finale mislukking’

Lallement zei dat het hem spijt dat hij het gebruik van traangas heeft toegestaan, maar beweerde dat er „geen andere manier” was om de druk rondom de toegangspoorten van het Stade de France te verlichten. „Ik ben me ervan bewust dat ook mensen met goede bedoelingen door het gas zijn geraakt. Het spijt me echt, maar ik zeg het nog een keer: er was geen andere manier.” Afgezien van directe fysieke aanvallen is traangas volgens Lallement de enige manier waarop de politie menigten ertoe kan brengen zich terug te trekken. „We hebben mensen gevraagd zich te verplaatsen, maar het gebeurde niet.”

’Mislukking’

De politiechef was in zijn geheel niet te spreken over de beveiliging rondom de Champions League-finale. „Het is een mislukking omdat er mensen werden geduwd en aangevallen. Het is een mislukking omdat de reputatie van ons land werd ondermijnd.”

Naast Lallement zullen ook de officials van de Franse voetbalbond donderdag worden gehoord over de incidenten rondom de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool. Ook Steve Rotheram, de burgemeester van Liverpool, wordt gehoord. Hij was aanwezig bij de wedstrijd en werd het slachtoffer van zakkenrollers.

Bij de finale was sprake van grootschalige ticketfraude, waardoor de autoriteiten voorafgaand aan het duel de controle over de veiligheid rond het stadion verloren. De wedstrijd, die uiteindelijk gewonnen werd door Real Madrid, moest daardoor met ruim een half uur worden uitgesteld. De Parijse politie registreerde rond de finale van eind mei ruim 100 arrestaties en 230 gewonden.