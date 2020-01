Ruud Brood haalt uit naar NAC-directie: ’Ze hebben me misbruikt’

„Ik moet nu een beetje gedwongen mijn verhaal doen, omdat ze me gebruikt hebben en mijn naam geschaad hebben. Ik vind ook dat ze de spelers misbruiken om een wig te drijven”, aldus Brood, die zichzelf bij zijn komst ook misbruikt heeft gevoeld in de affaire-Rob Penders, de clubman voor wie na een periode als interim-trainer geen plaats meer was bij NAC.

„Bij mijn eerste gesprek met NAC kreeg ik direct te horen dat ze wilden doorselecteren in de staf en dat het contract van Rob Penders niet verlengd zou worden. Toen zei ik tegen interim-directeur Nicole Edelenbos: ’Dat moeten jullie goed managen, want dat is een jongen van de club en daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan.’ Daarmee zijn ze dus de fout ingegaan en dat heb ik hen kwalijk genomen. Ze hebben het Penders telefonisch verteld en daarop heeft hij direct de media gezocht. Daarna hebben ze gezegd dat ík besloten had om met een nieuwe staf te werken. Maar zo is het niet gegaan, want die beslissing om niet door te gaan met Penders was dus voor mijn eerste gesprek al genomen.”

Brood: „En bij jeugdspeler Grad Damen werd naar de media gelekt dat ik hem een contract zou hebben beloofd. Onzin! De ’td’, hoofdscout en ik waren het erover eens dat hij tot eind augustus zou meetrainen en vervolgens zou worden beslist of hij in aanmerking kwam voor een verbintenis.”