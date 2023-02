Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’Arne Slot zou Feyenoord met iets verschrikkelijks hebben opgezadeld’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Dat Arne Slot zo vlak voor het weekeinde bekendmaakt dat hij bij Feyenoord blijft en niet ingaat op de concrete interesse van Leeds United, vind ik niet meer dan logisch. Het zou wat zijn, zeg, als hij niet was gebleven. Hij heeft zijn contract verlengd en dan kan je toch niet midden in het seizoen de club in de steek laten? Als hij dat had gedaan, zou hij Feyenoord in deze fase – kijk even naar de plek op de ranglijst en de ploeg is nog actief in Europa – met iets verschrikkelijks hebben opgezadeld.