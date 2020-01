Sublieme Suzanne Schulting deelt wéér de lakens uit

Suzanne Schulting is superieur. Ⓒ EPA

DEBRECEN - Shorttrackster Suzanne Schulting schaatste zaterdag als een ijskoningin haar rondjes bij de EK allround in het Hongaarse Debrecen. Tijdens haar triomftochten op de 1500 en 500 meter liet ze op indrukwekkende wijze zien dat er op dit moment in Europa niemand ook maar in haar buurt kan komen. De titel in het allroundklassement kan haar nauwelijks nog ontgaan. Ook Itzhak de Laat maakte verrassend veel indruk.