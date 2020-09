Tom Boonen dacht serieus na over comeback

De inmiddels 39-jarige Boonen zat na zijn afscheid in 2017 jarenlang niet meer op een fiets. Eerder dit jaar begon hij weer voorzichtig te trainen, zo’n één à twee keer per keer.

„Ik had er toen niet direct bij stilgestaan dat ik een comeback zou kunnen of willen maken, maar toen vroegen ze mij: als je dan toch gaat trainen, waarom doe je niet meteen een comeback? Opeens was het aan het bollen en waren er concrete plannen”, aldus Boonen.

„Ik was getriggered en vroeg mezelf af hoe moeilijk of makkelijk het zou zijn om weer op topniveau te komen, want ik word dit jaar 40. Ik dacht: misschien wil ik dat wel doen. Maar toen was het half maart en was er opeens corona. Toen is alles stilgevallen.”

Boonen was vooral benieuwd naar hoe zijn 2.0-versie eruit zou zien. „Want ik had een reset gehad van drie à vier jaar, waarin ik helemaal uit het wielrennen was. Je krijgt er dan ook een andere kijk op, je benadering wordt frisser. Ik vroeg me af wat dat zou geven gecombineerd met dezelfde fysieke training.”

Had Boonen zonder corona dan in 2021 voor een vijfde zege in Parijs-Roubaix gegaan? „Dat weet ik niet, maar dat had wel gekund. Ik wil ook helemaal niet zeggen dat ik ging terugkomen en Parijs-Roubaix ging winnen. Het was puur voor mezelf. Als de luxe er was geweest om het op een ontspannen manier te doen en met voldoende motivatie. Uit interesse wou ik het wel proberen. Al had ik natuurlijk niet anoniem in het peloton willen meerijden.”