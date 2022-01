PSV richt zich met Riechedly Bazoer al op de zomer

Premium Voetbal

Meeste Eredivisie-clubs durven vanwege corona trainingskamp op zonnige bestemmingen niet aan

Waar precorona vrijwel de hele Eredivisie in de eerste week van januari uitvloog naar warme bestemmingen in Zuid-Europa, heeft het overgrote deel van de clubs ervoor gekozen om dit jaar in eigen land te blijven. Mogelijke complicaties vanwege positieve testen in het buitenland is de belangrijkste re...