American dream lonkt voor Jordy de Wijs

In die transferwindow kon De Wijs ook al naar Los Angeles verkassen, maar Hull City hield de 25-jarige aanvoerder toen nog aan zijn contract. De club verkeerde in financiële en sportieve problemen en hoopte het tij in de tweede seizoenshelft nog te keren, maar slaagde daar niet in. Hull City, dat tussen 2008 en 2015 in de Premier League speelde, in 2014 de FA Cup-final haalde en een jaar later uitkwam in de Europa League, eindigde roemloos als 24e van de 24 clubs in de Championship.

De Wijs hoopt nu deze zomer alsnog zijn Amerikaanse droom waar te maken. Zijn contract bij Hull City loopt nog weliswaar een jaar door maar de noodlijdende club kan een beduidend hogere transfersom ontvangen dan de circa 400.000 euro die twee jaar geleden aan PSV is betaald. Voor de telg uit een beroemd voetbalgeslacht, vader Edwin de Wijs en opa Hans van der Pluijm waren ook profvoetballer, is de Major League Soccer sportief een geweldige stap vooruit ten opzichte van de League One, waarin Hull City uit gaat komen.