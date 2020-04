Advies OMT: topsporters mogen individueel trainen

Alle sportlocaties zijn al ruim een maand gesloten, als maatregel om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook topsporters kunnen daardoor niet op hun normale manier trainen.

„Het OMT schat in dat het risico voor de volksgezondheid, dat gepaard gaat met het onder aanvullende voorwaarden toestaan van individuele sport, waarbij 1,5 meter afstand in acht wordt genomen, voor topsporters, beheersbaar is. Het OMT adviseert de koepels de voorwaarden nader uit te werken”, zo staat in een bericht aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Volgens het OMT is vooralsnog niet aangetoond dat een (rennende) sporter via zogeheten druppelwolken het virus kan verspreiden. Daar is onderzoek voor nodig.

Het kabinet neemt later op de dag op basis van de adviezen van het OMT een beslissing. De regering geeft dinsdagavond een update over de maatregelen.

Volgens het OMT zouden kinderen tot 18 jaar weer in de buitenlucht georganiseerd kunnen gaan trainen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar zouden daarbij dan wel 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden.

Sportkoepel NOC*NSF en voetbalbond KNVB hebben er bij minister Martin van Rijn op aangedrongen om de trainingsmogelijkheden van topsporters te verruimen. Ze pleitten vorige week voor een „gefaseerde herstart” van de topsport in Nederland. Diverse sportbonden hebben al plannen hoe ze hun trainingen kunnen vormgeven met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand bewaren.

Vrijwel alle atleten zitten thuis en kunnen daar amper trainen. De Olympische Spelen van Tokio zijn vanwege de pandemie met een jaar uitgesteld, naar de zomer van volgend jaar.

Eredivisie

Het uitspelen van de Eredivisie wordt vanwege de nieuwe adviezen van het OMT steeds onaannemelijker.