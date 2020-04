Topsporters mogen weer individueel trainen op locatie

Alle sportlocaties zijn al ruim een maand gesloten, als maatregel om verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook topsporters kunnen daardoor niet op hun normale manier trainen. Ze mogen nu hun oefensessies afmaken als ze 1,5 meter afstand weten te houden.

Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf 28 april weer in groepsverband trainen. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar ook, maar die moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Sportkoepel NOC*NSF heeft er afgelopen week bij minister Martin van Rijn (Sport) op aangedrongen om de trainingsmogelijkheden van topsporters te verruimen. De organisatie pleitte vorige week voor een „gefaseerde herstart” van de topsport in Nederland. Diverse sportbonden hebben al plannen hoe ze hun trainingen kunnen vormgeven met inachtneming van de voorzorgsmaatregelen, zoals 1,5 meter afstand bewaren.

Positieve reactie NOC*NSF

NOC*NSF heeft inmiddels positief gereageerd op de aanpassingen in het coronabeleid van de regering.

„Het was goed te horen dat Nederland weer kleine stappen kan zetten waarbij we natuurlijk goed voor ogen houden dat het hoofddoel nog steeds het bestrijden van het virus is”, laat technisch directeur Maurits Hendriks weten. „Eén van die stappen is dat de Nederlandse jeugd weer voorzichtig kan gaan sporten. Heel fijn voor onze kinderen.”

Ook de verruiming van de trainingsmogelijkheden voor topsporters juicht Hendriks toe. „Onder voorwaarden natuurlijk, we moeten het risico beheersbaar houden. Wij hebben er groot vertrouwen in dat het mogelijk is om op basis van de richtlijnen van het RIVM veilige manieren van trainen te realiseren. Wij spreken daar direct woensdag de technisch directeuren weer over.”

Ook Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF, reageert opgetogen. „Wij zijn blij dat het kabinet op advies van deskundigen de Nederlandse jeugd de ruimte geeft om weer naar de sportclub te gaan. Uit recent onderzoek blijkt dat zij in de afgelopen weken veel minder zijn gaan sporten. Hetzelfde onderzoek geeft aan dat zij hun sportvereniging en hun trainer erg missen. Ik ben ervan overtuigd dat wij met onze rijke verenigingscultuur en onder begeleiding van deskundig kader onze jeugd weer snel in beweging krijgen.”

Dielessen beschouwt de aanpassingen in het kabinetsbeleid als een voorzichtig begin. „Ik zie dit als eerste stap op weg naar een verdere gefaseerde openstelling. Belangrijk, want zo maken we met sport Nederland weerbaar en sterker. Al onze aandacht gaat de komende dagen uit naar het toepassen van de richtlijnen en protocollen die afgelopen dagen samen met Platform Ondernemende Sportaanbieders, VSG en VWS zijn voorbereid zodat deze activiteiten goed en veilig georganiseerd kunnen worden.”

Vrijwel alle atleten zitten thuis en kunnen daar slechts aangepast trainen. De Olympische Spelen van Tokio zijn vanwege de pandemie met een jaar uitgesteld, naar de zomer van volgend jaar.

Zwembond ziet mogelijkheden via protocollen

De Nederlandse topzwemmers kunnen naar verwachting volgende week dinsdag weer op hun vaste trainingsstek terecht, met inachtneming van de bestaande richtlijnen van het RIVM. De vaderlandse top traint in respectievelijk het High Performance Center in Amsterdam (Sloterparkbad) en het Pieter van den Hoogenband zwemstadion.

André Cats, technisch directeur van de zwembond (KNZB): „We zijn protocollen aan het ontwikkelen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan NOC*NSF. Met deze protocollen zien we mogelijkheden om onze topsporters vanuit alle takken van het zwemmen binnen de KNZB op individuele basis te laten trainen. Ik denk/hoop dat dit vanaf 28 april het geval zal zijn.’