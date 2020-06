Van Dam in zwaar getroffen Amerika: ’Golf is leuk, maar dan wacht ik wel even’

Anne van Dam Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Ze is sinds het begin van dit jaar al niet meer in Nederland geweest. Lake Nona in Orlando (Florida) is de plek waar Anne van Dam (24) vertoeft sinds het coronavirus zich vliegensvlug over de wereld verspreidde. Nederlands beste golfster zal, in tegenstelling tot de mannen (PGA-Tour) die sinds de afgelopen week weer competitief bezig zijn, nog moeten wachten tot de derde week van juli voor een herstart op de LPGA.