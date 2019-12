Amerikaanse club van David Beckham strikt 'succescoach' Diego Alonso

De club waarvan de Engelse oud-topvoetballer David Beckham een van de vijf eigenaren is, presenteerde maandag de 44-jarige Uruguayaan als hoofdcoach.

Alonso won de afgelopen jaren met de Mexicaanse club Pachuca en Monterrey de Champions League van de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Hij is de enige trainer die met twee verschillende clubs dit toernooi heeft gewonnen. De oud-international van Uruguay was zelf spits bij onder meer Valencia en Atlético Madrid.

Inter Miami is bezig een selectie te vormen waarmee Alonso de MLS in gaat. Zo is oud-PSV'er Lee Nguyen al gecontracteerd door de club van Beckham. Ook Nashville SC debuteert in de Amerikaanse competitie, die in 2020 uit 26 clubs bestaat.