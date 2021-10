Premium Het beste van De Telegraaf

Geen prik, geen tennis? Moet ongevaccineerde Novak Djokovic vrezen voor deelname Australian Open?

Door marc vermeiren

US Open-finalisten Novak Djokovic en Daniil Medvedev behoren beiden tot de vaccinatiesceptici. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Drie maanden voor de start van de Australian Open 2022 (17-30 januari) is het afwachten onder welke omstandigheden de eerste grand slam van het nieuwe jaar zal plaatsvinden. Één ding is al duidelijk: wie gevaccineerd is, zal in Melbourne aanzienlijk makkelijker leven, spelen en trainen.