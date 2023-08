Minuut stilte voor overleden wielerbelofte Tijl De Decker (22) bij Renewi Tour

„Onze gedachten zijn bij de familie, vrienden en teamgenoten van Tijl De Decker. We beginnen de etappe vandaag met een minuut stilte als eerbetoon aan Tijl”, aldus de organisatie.

De Decker kwam woensdag tijdens de training op zijn fiets tegen de achterkant van een auto. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed.

„Met grote droefheid melden we het overlijden van Tijl De Decker”, aldus zijn ploeg Lotto-Dstny. „Ons hart is gebroken bij dit nieuws. Onze gedachten gaan uit naar Tijl zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd.”

De Decker won dit jaar Parijs-Roubaix voor beloften. Hij zou volgend seizoen de overstap maken naar de profploeg.