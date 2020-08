Kristensen en Wöber onder de indruk van oud-ploeggenoten bij Ajax

Maximilian Wöber Ⓒ HH/ANP

SALZBURG - Ajax treft zaterdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg twee oude bekenden: Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber. Beide verdedigers hebben in Oostenrijk de draad weer opgepakt, nadat ze in Amsterdam na een hoopvolle start te weinig in het stuk voorkwamen.