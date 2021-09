Herbeleef de gedenkwaardige Champions League-avond van Sébastien Haller en Ajax

Haller was niet de enige aanvaller die de aandacht trok tegen de regerend kampioen van Portugal. Antony was soms ongrijpbaar voor de verdedigers van de thuisploeg en betrokken bij drie treffers in Estádio José Alvalade.

Haller kopte Ajax al na 68 seconden op voorsprong en trof in de 9e minuut opnieuw doel. Keeper Remko Pasveer mocht zich aanrekenen dat Sporting in de 33e minuut op 1-2 kwam. Hij liet een slap schot van Paulinho door zijn benen glippen.

Ajax kwam in de 39e minuut op 1-3. Steven Berghuis, de vervanger van de geblesseerde Davy Klaassen, bekroonde een prachtige aanval. Paulinho dacht in de openingsfase naar 2-3 te koppen maar zijn treffer werd afgekeurd omdat hij buitenspel stond. Haller tekende in de 51e minuut voor 1-4 en scoorde in de 63e minuut opnieuw koelbloedig (1-5).

Bekijk hier via ons scorebordde doelpuntenmakers, eindstanden en uitgebreide statistieken