Van Gaal is het oneens met KNVB en had OneLove-band graag gezien

„Ik vind het eigenlijk niet verstandig”, aldus Van Gaal over het niet doorgaan van de actie komend weekend. „Volgens mij moet je altijd uitkomen voor je overtuiging. En dat doe ik, elke persconferentie laat ik zien wie ik ben. Ik zit in de WK-stuurgroep van de KNVB. Dan laat ik wel merken wat ik van bepaalde dingen vind. Maar uiteindelijk ben ik niet verantwoordelijk. Marianne van Leeuwen is de baas en zij is verantwoordelijk. Mijn persoonlijke mening is vaak gelijk aan de mening van de KNVB, maar soms niet.”

Tijdens het WK draagt aanvoerder Virgil van Dijk de OneLove-band wel. Van Gaal: „Het is niet belangrijk hoe de FIFA daar over denkt. Het gaat erom hoe de KNVB, de bondscoach en Virgil van Dijk daar over denken. Als de FIFA die band verbiedt, zullen we ons daar over moeten beraden.”