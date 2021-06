Oranje-verdedigers balen van afhaken Van de Beek: ’Een groot gemis’

„We weten allemaal hoe graag we er bij willen zijn. We leven enorm met hem mee. Het is een harde klap voor hem”, zei Dumfries.

Wijndal

Owen Wijndal, naast Dumfries de andere vleugelverdediger bij Oranje, baalt ook voor Van de Beek. „Er is ons net verteld dat hij naar huis gaat. Het is hartstikke vervelend voor hem en voor ons”, aldus de linksback van AZ. „Het is een groot gemis.”

Van de Beek verscheen maandag nog op het trainingsveld en trainde toen samen met Matthijs de Ligt los van de groep. Waar Van de Beek dinsdag het trainingskamp verliet, sloot de van een liesblessure herstellende De Ligt weer voorzichtig aan bij de groep.