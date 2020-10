Sport Kort: Miraculeuze comeback Greg Van Avermaet?

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Formule 1: Toekomst ’supersub’ Hülkenberg blijft onzeker

08.44 uur: De Duitse autocoureur Nico Hülkenberg heeft nog altijd geen zicht op een stoeltje bij een Formule 1-team voor volgend jaar. Ondanks zijn spetterende optreden zondag in de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring als vervanger van de zieke Lance Stroll bij Racing Point. De 33-jarige Hülkenberg startte als twintigste en laatste en finishte als achtste, vlak achter Charles Leclerc in zijn Ferrari. „Het was goede reclame voor mezelf, maar in het cockpit-pokeren in de Formule 1 spelen prestaties niet altijd een rol. Ik moet geduld hebben”, aldus de Duitser.

Hülkenberg zat zaterdagochtend nog in Keulen aan de koffie met een vriend, toen Racing Point hem belde met de vraag of hij kon invallen voor Stroll. Zonder een meter in de roze bolide te hebben getraind op de Nürburgring, reed hij zaterdagmiddag de kwalificatie. Zondag volgde een memorabele race. „Ik denk niet dat er veel mensen waren die voor de race dachten dat dit mogelijk was en ik eerlijk gezegd ook niet. Maar er gebeurde zoveel in de race. Natuurlijk profiteerde ik van de uitvallers, maar ik wist ook drie coureurs voorbij te rijden in de eerste ronde. Het was al met al een prachtig resultaat.”

Hülkenberg raakte aan het einde van vorig seizoen zijn zitje bij Renault kwijt aan Esteban Ocon. Hij viel dit jaar ook al twee keer in bij Racing Point voor de Mexicaan Sergio Pérez, die vanwege een besmetting met het coronavirus niet mocht racen. Ook toen maakte Hülkenberg een goede indruk; hij werd zevende in de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. „Ik ben blij dat ik weer een bijdrage heb kunnen leveren aan het team.”

Voetbal: Genoa nog altijd geplaagd door coronavirus

08.03 uur: Het coronavirus houdt de Italiaanse voetbalclub Genoa nog altijd stevig in zijn greep. Bij een nieuwe testronde op zondag zijn veertien van de besmette spelers opnieuw positief getest. Slechts drie van de zeventien spelers die eerder positief testten, kwamen negatief uit de test, meldde persbureau ANSA.

Het virus stak eind september al de kop op bij de club. Toen al rapporteerde Genoa vijftien besmettingen, onder anderen bij oud-Ajacied Lasse Schöne. De wedstrijd in de Serie A tegen Torino begin oktober werd uitgesteld. Bijna twee weken later blijkt het virus nog steeds niet onder controle bij de Noord-Italiaanse club.

Wielersport: Miraculeuze comeback Greg Van Avermaet?

07.50 uur: Greg Van Avermaet is aan zijn laatste maanden bij CCC bezig. Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik leek zijn seizoen er vroegtijdig op te zitten, maar ploegleider Valerio Piva heeft de deur voor de Ronde van Vlaanderen inmiddels op een kier gezet.

Olympisch kampioen Van Avermaet, die volgend jaar voor AG2R-Citroën rijdt, is herstellende van een gescheurd schouderligament, drie gebroken ribben, een breuk aan de ruggenwervel en een lichte klaplong.

„Of er nog hoop is voor de Ronde?”, aldus Piva tegenover Het Nieuwsblad. „Dat is een vraag die de medische staf moet beantwoorden. Ik heb Greg zelf wel even gesproken en hij zeidat het goed gaat. Hij is aan de beterende hand. Krijgt hij van de dokters het licht op groen dan zal hij misschien nog starten in de Ronde van Vlaanderen. Maar zonder conditie? We zien wel”, besluit Piva.

Veel tijd heeft Van Avermaet echter niet. De Ronde van Vlaanderen wordt volgende week zondag (18 oktober) al gereden.