Bosz herstelt zich en boekt nipte zege met Leverkusen

Leverkusen won op bezoek bij SC Freiburg met 1-0 en mengt zich daarmee weer nadrukkelijk in de strijd om de tweede plaats. Bayern München staat als koploper zeven punten voor op eerste achtervolger Borussia Dortmund, maar vanaf plek 2 is het spannend.

Concurrentie

Dortmund heeft 57 punten, RB Leipzig 55 en Borussia Mönchengladbach 53. Bosz’ Leverkusen staat daar met 56 punten tussenin, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrenten, die de komende dagen allemaal in actie komen.

Daley Sinkgraven had een basisplaats gekregen van Bosz en de oud-speler van SC Heerenveen en Ajax zag ploeggenoot Kai Havertz Leverkusen tien minuten na rust naar de winst schieten. Het Duitse talent punterde na een prachtige combinatie met Leon Bailey de 0-1 door de benen van keeper Alexander Schwolow. Sinkgraven werd na een uur spelen vervangen door Lucas Alario.

Havertz maakte zijn 35e Bundesliga-doelpunt en daarmee passeerde hij Klaus Fischer, die het vaakst (34 keer) wist te scoren in de Duitse competitie voor hij 21 jaar oud was. Havertz werd in de 66e minuut gewisseld.

