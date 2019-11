Davis Cup: Huzarenstukje Haase tegen Evans

Haase zag eerder op de dag zijn landgenoot Tallon Griekspoor (bijna) het goede voorbeeld geven, toen die de grote Andy Murray liet ontsnappen en Groot-Britannië onverdiend op voorsprong zette.

Haase - nummer 163 inmiddels op de ATP-ranglijst - leek echter zijn meerdere te moeten erkennen in Evans. De eerste set won Evans dan ook relatief eenvoudig met 6-3 en ook de tweede set leek het die kant op te gaan met een break achterstand. Evans serveerde zelfs bij 5-4 voor de wedstrijd, maar brak toen op het juiste moment de Britse tennisser.

Maar de Nederlander- die vaak bij de Davis Cup sterk voor de dag komt - vocht zich terug in de set en de wedstrijd. Uiteindelijk sloeg hij zich naar een tiebreak, die hij ook nog winnend wist af te sluiten met 7-5.

In de derde set brak hij meteen de service van Evans, de Nederlander had zijn ’momentum’ te pakken. Haase kreeg kansen op een tweede break, maar wonderbaarlijk genoeg overleefde Evans deze steeds in een spannend schouwspel in Madrid. Maar een break forceren op de service van Haase lukte niet meer, waardoor de Nederlander op 5-4 in de derde set de wedstrijd knap uitserveerde. Bij het derde wedstrijdpunt was het raak: 6-4. Hiermee bracht hij de stand tussen Nederland en Groot-Brittannië op 1-1, na de eerdere nederlaag van Griekspoor tegen Murray.

