Ontslag van Arne Slot komt AZ duur te staan op dramatische avond

De dreun komt bikkelhard aan bij AZ. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het ontslag van Arne Slot komt AZ vooralsnog zeer duur te staan. Na de blamage in eigen huis tegen FC Groningen, de eerste competitienederlaag van het seizoen, ging het dit keer faliekant mis in Kroatië. Opponent HNK Rijeka, in Alkmaar nog met 4-1 ingeblikt, nam met de enige zege van de groepsfase afscheid van het Europese toneel: 2-1. Net als AZ, met de staart tussen de benen wel te verstaan.