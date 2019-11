De Vries in achterhoede in Formule 2-race

De Vries had zich bij het voorlaatste raceweekend, eind september in de Russische stad Sotsji, al verzekerd van de titel. De Friese coureur kwam sindsdien in actie voor Racing Team Nederland, waarmee hij in de 6 Uur van Fuji de zege in de LMP2-klasse pakte, en in de Formule E. Hij heeft in die elektrische raceklasse een contract getekend bij het Mercedes-team.

De zege in Abu Dhabi ging naar de Braziliaan Sergio Sette Camara. De coureur van Team Dams was ook de snelste geweest in de kwalificatie. Zondag volgt nog een sprintrace. De Vries neemt daarin afscheid van de Formule 2.