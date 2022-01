Sport Kort: Ineos-wielrenner Plapp pakt Australische titel op de weg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ineos-wielrenner Plapp pakt Australische titel op de weg

10.25 uur: Wielrenner Luke Plapp heeft de Australische titel op de weg veroverd. Het net 21-jarige talent van de Britse topploeg Ineos Grenadiers soleerde op het nationale kampioenschap in Buninyong naar de winst. Vorig jaar veroverde Plapp al de Australische titel op de tijdrit.

De Ineos-renner kon afgelopen week die titel niet prolongeren, omdat hij nauw contact had gehad met iemand die positief was getest op het coronavirus. Hij moest daardoor een tijdje in quarantaine. Bij afwezigheid van Plapp, die afgelopen jaar bij de WK in België zilver pakte op de tijdrit bij de beloften, was Rohan Dennis de beste in de race tegen de klok. De 31-jarige Australiër bezorgde zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma zo de eerste zege van het seizoen.

Plapp mocht zondag wel meedoen aan de wegwedstrijd. In de laatste ronde van de koers over ruim 185 kilometer achterhaalde hij James Whelan. De wielrenner uit Melbourne passeerde Whelan op de laatste klim en soleerde naar het goud. Whelan pakte op 45 seconden nog wel het zilver. Chris Harper van Jumbo-Visma werd negende op ruim 3 minuten.