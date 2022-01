Sport Kort: Ivo de Bruin grijpt ook in viermansbob naast olympisch ticket

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

De Bruin grijpt ook in viermansbob naast olympisch ticket

15:34 uur Bobsleeër Ivo de Bruin heeft zich ook in de viermansbob niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van Beijing. De Nederlandse slee had bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Sankt Moritz in de top 8 moeten eindigen, maar piloot De Bruin kwam met de broers Janko en Jelen Franjic en Dennis Veenker als remmers niet in de buurt van zo'n klassering. Ze eindigden op de zeventiende plek.

De viermansbob stond voorafgaand aan de slotwedstrijd op de Zwitserse natuurijsbaan op de veertiende plaats in het wereldbekerklassement. Dat betekende dat De Bruin bij de eerste acht moest eindigen om aan de eisen van sportkoepel NOC*NSF te voldoen. Hij kwam in de eerste run echter niet verder dan de zestiende tijd en in de tweede afdaling bleef de benodigde progressie uit. Beide keren verliep de start verre van foutloos.

De 35-jarige De Bruin wist zich ook niet te kwalificeren voor de Spelen van 2014 (Sotsji) en 2018 (Pyeongchang). Als NOC*NSF geen uitzondering voor hem maakt, ontbreekt de Noord-Hollander volgende maand ook in Beijing. De elfde plaats (twee keer) is het beste resultaat dit seizoen van de viermansbob in de wereldbeker.

Tweede zege van het seizoen skiester Brignone

13.47 uur: De Italiaanse skiester Federica Brignone heeft de super-G om de wereldbeker in het Oostenrijkse Zauchensee gewonnen. Het was de tweede zege van het seizoen voor Brignone, in 2020 nog winnares van het algemene wereldbekerklassement. Vorige maand won ze al een super-G in het Zwitserse St. Moritz.

Brignone was een fractie sneller dan de Zwitserse Corinne Suter en Ariane Rädler uit Oostenrijk. De Zwitserse Lara Gut-Behrami, vooraf beschouwd als topfavoriete, eindigde pas als tiende. Gut had zaterdag nog de afdaling gewonnen in Zauchensee. De Italiaanse Sofia Goggia, de leidster in de wereldbekerstand op de super-G, was daarbij zwaar ten val gekomen. Ze stond zondag wel weer aan de start, maar eindigde slechts als negentiende. Brignone naderde haar landgenote in het klassement tot op 5 punten.

Ineos-wielrenner Plapp pakt Australische titel op de weg

10.25 uur: Wielrenner Luke Plapp heeft de Australische titel op de weg veroverd. Het net 21-jarige talent van de Britse topploeg Ineos Grenadiers soleerde op het nationale kampioenschap in Buninyong naar de winst. Vorig jaar veroverde Plapp al de Australische titel op de tijdrit.

De Ineos-renner kon afgelopen week die titel niet prolongeren, omdat hij nauw contact had gehad met iemand die positief was getest op het coronavirus. Hij moest daardoor een tijdje in quarantaine. Bij afwezigheid van Plapp, die afgelopen jaar bij de WK in België zilver pakte op de tijdrit bij de beloften, was Rohan Dennis de beste in de race tegen de klok. De 31-jarige Australiër bezorgde zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma zo de eerste zege van het seizoen.

Plapp mocht zondag wel meedoen aan de wegwedstrijd. In de laatste ronde van de koers over ruim 185 kilometer achterhaalde hij James Whelan. De wielrenner uit Melbourne passeerde Whelan op de laatste klim en soleerde naar het goud. Whelan pakte op 45 seconden nog wel het zilver. Chris Harper van Jumbo-Visma werd negende op ruim 3 minuten.