Goed nieuws uit Afrika voor Ajax en Feyenoord

Het Marokkaans elftal zou eigenlijk op maandag 6 november de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd spelen tegen Ivoorkust, maar de dagen daaraan voorafgaand spelen de in Nederland actieve internationals nog competitie met hun club.

Zo neemt Hakim Ziyech het op zondag 5 november met Ajax op tegen FC Utrecht, moet Karim El Ahmadi met Feyenoord op dezelfde dag naar ADO Den Haag (waar hij de Ivoriaan Wilfried Kanon treft), terwijl Mimoun Mahi een dag eerder met FC Groningen tegen Heracles Almelo speelt.

Als Ziyech, El Ahmadi, Mahi en/of Kanon door hun coaches worden opgeroepen, hadden de spelers niet voor hun club in actie kunnen komen. Het treffen tussen Ivoorkust en Marokko is door de Afrikaanse voetbalbond echter een week verplaatst naar zondag 11 november. Omdat in die periode ook de Europese play-offs om een WK-ticket zijn en er daardoor geen programma in de Eredivisie is, hoeven de Nederlandse clubs hun spelers niet te missen.