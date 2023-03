Premium Het beste van De Telegraaf

’Een abnormaal spannende barrage’ ’Broekie’ Kersten springt in oog tijdens bloedstollende strijd Dutch Masters

Door Koosje Mulders Kopieer naar clipboard

Lars Kersten is met Hallilea de beste Nederlandse combinatie in de Grote Prijs van The Dutch Masters. De 23-jarige Limburger eindigt als zesde. Ⓒ Foto ANP/HH

DEN BOSCH - Het was een bloedstollende strijd tussen de beste springruiters ter wereld in de Grote Prijs op The Dutch Masters in Den Bosch. De ene na de andere topper liet een knap staaltje rijkunst zien in de Brabanthallen, wat een barrage met maar liefst zestien ruiters opleverde. De Amerikaan McLain Ward trok met zijn merrie Azur aan het langste eind (37,86 seconden).