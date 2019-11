Mercedes steekt hand in eigen boezem

Het team had wereldkampioen Lewis Hamilton niet nog een snelle pitstop moeten laten maken in de neutrale fase na de crash van de Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc. „Dat was dom, een compleet verkeerde inschatting van de situatie”, heeft technisch directeur James Allison toegegeven.

Na de crash van de Ferrari’s besloot Mercedes Hamilton snel een set verse banden te geven, in de hoop nog een ultieme aanval op koploper Max Verstappen te kunnen plaatsen in de laatste ronden. „We dachten dat er nog genoeg ronden over zouden blijven, maar we zaten er helemaal naast. Ten eerste zakte Lewis door de pitstop twee plaatsen terug in plaats van één en ten tweede duurde de safetycarperiode veel langer dan gedacht”, aldus Allison, die Hamilton vrijwaarde van schuld.

Uiteindelijk hield Hamilton twee rondjes over om dat ultieme plan uit te voeren. Hij moest van de vierde plaats zien op te rukken naar de eerste, maar kwam niet verder dan de derde, achter de Fransman Pierre Gasly (Toro Rosso) en de ongenaakbare Verstappen (Red Bull). De zesvoudig wereldkampioen reed bovendien in zijn onstuimige rijden de Red Bull van Alexander Albon van de baan. Het leverde hem na de race nog 5 strafseconden op, waardoor Hamilton zelfs als zevende werd geklasseerd.

„Dit was een fout van het team. We zagen nog een kans en besloten het erop te wagen, maar het was achteraf bezien onbezonnen”, vond Allison. „Lewis trof geen blaam. Wij gaven hem de verkeerde informatie.”

