Racende stofzuigers? ’Formule E heel spannend!’

De Vries begrijpt de woorden van Frijns wel. „Niet alleen de auto is heel moeilijk, maar het hele format maakt dit tot een enorm competitief kampioenschap”, stelt de fabriekscoureur van Mercedes. Hij geeft nog even een opfriscursus. „In de basis zijn alle auto’s hetzelfde. Alleen de aandrijflijnen zijn anders. We rijden op échte stratencircuits, die ook niet te vergelijken zijn met een circuit zoals in Monaco. Alles doe je op één dag. Voor de kwalificatie krijg je twee keer de kans om een rondje op 250 kilowatt te doen.”

Hij vervolgt: „Gedurende een dag gaan de temperaturen omhoog, veranderen de omstandigheden, maar krijg je meer vermogen. Daar moet je op anticiperen. Tijdens een race moet je ook nog je energie sparen, terwijl je ook wil aanvallen of juist je positie verdedigen. Er is ook geen echt dominant team. Dat maakt het heel spannend.”

Sinds vorig seizoen hoeven coureurs tijdens een race ook niet meer te wisselen van auto in de Formule E, waar het geluid wel wat wegheeft van rondracende stofzuigers.

Fans kunnen stemmen op hun favoriete coureur, die daarmee extra power kan krijgen tijdens een E-Prix: de zogeheten fanboost. Ook is de attack mode geïntroduceerd. Coureurs kunnen dan, door het rijden over een andere lijn, 25 extra kilowatt krijgen om aan te vallen.

