Regen spelbreker in Sotsji, Formule 1-training geschrapt

In de Russische badplaats regent het al de hele ochtend. Gezien de weersvoorspellingen werd de eerste Formule 3-race al verzet naar vrijdag. De openingsrace in de Formule 2 is zaterdagochtend uitgesteld, omdat het er te veel water op de baan lag. Ook de derde vrije training in de Formule 1, die om 11.00 uur lokale tijd zou beginnen, is uit veiligheidsoverwegingen definitief geschrapt.

,,We bereiden alle sessies voor en bekijken dan hoe de condities zijn”, aldus wedstrijdleider Michael Masi. ,,Het weerbericht vertelt ons dat het op deze manier blijft regenen tot een uur of half 2, 2 uur, lokale tijd (uur later dan in Nederland, red.). Daarna zou het minder moeten worden. We bekijken het stap voor stap. De Formule 1-kwalificatie heeft prioriteit.”

Die kwalificatie start om 15.00 uur lokale tijd. Masi: ,,Bepalende factor is ook dat de zon hier al iets na zessen ondergaat, maar met dit weer is het al vroeger donker. Als we niet kunnen rijden, gaan we het programma veranderen en wordt de kwalificatie verzet naar zondagochtend.”

Zondag wordt er ook wat regen voorspeld in Sotsji, maar lijkt het overwegend droog te blijven. De Grand Prix start die dag om 15.00 uur, dus om 14.00 uur Nederlandse tijd.