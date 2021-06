Georginio Wijnaldum binnen 24 uur naar PSG

Wijnaldum heeft zijn besluit in zijn hoofd al genomen, maar de zaak moet nog wel worden afgerond. Zijn zaakwaarnemer Humphrey Nijman draait overuren in de besprekingen met de Franse topclub en met de leiding van FC Barcelona. De Catalanen weten inmiddels dat er een streep is gezet door de komst van de Nederlandse ster van Liverpool, die op 1 juli transfervrij is.

Wijnaldum en zijn zaakwaarnemer willen dat de transfer nu in ijltempo wordt afgehandeld, omdat de speler zich volledig wil concentreren op het EK, dat voor Nederland volgend weekeinde van start gaat. Technisch directeur Leonardo van PSG heeft toegezegd dat alles in orde wordt gebracht en ook trainer Mauricio Pochettino maakt zich sterk voor de komst van de man die hij al jaren wilde hebben.

Mauricio Pochettino maakt zich sterk voor de komst van de Nederlander. Ⓒ HH/ANP

Formidabele jaren bij Liverpool

In de zomer van 2016 nodigde de Argentijnse coach hem uit bij zich thuis, zoals Wijnaldum ooit vertelde. Daarin maakte hij het hele technische plan duidelijk van zijn club Tottenham Hotspur en liet hij weten dat Wijnaldum een van de grote sterren moest worden in Londen na zijn indrukwekkende jaar bij Newcastle United. Een zelfde gesprek had hij echter in die periode met Jurgen Klopp bij Liverpool, dat meer stervoetballers al aan boord had en meer kans had op grote successen.

Die keuze is terecht geweest, gelet op de formidabele jaren die Wijnaldum bij Liverpool heeft gekend. Hij won er de Champions League en werd kampioen van Engeland, wat 30 jaar niet was voorgekomen op Anfield. Pochettino is fan van Wijnaldum gebleven en ziet nu zijn kans schoon.

Ronald Koeman. Ⓒ HH/ANP

Flinke aanbieding

Technisch directeur Leonardo heeft voortdurend contact gehouden met het kamp Wijnaldum om te kijken of hij de speler kon verleiden niet voor Barcelona, een van de Milanese clubs (AC Milan en Inter aasden ook op hem) maar voor zijn PSG te kiezen. Daar is echter een flinke aanbieding voor nodig geweest, omdat Wijnaldum er zelf ook al vanuit ging dat hij naar de ploeg van Koeman toe zou gaan en die club hem ook een prachtig salaris bood.

De Parijse club wil dolgraag de Champions League winnen en was dit jaar dichtbij, maar werd de voet dwars gezet door Manchester City in de halve finale. Qua duur van het contract biedt PSG hetzelfde als Barcelona (drie jaar), maar financieel is er dus veel mogelijk bij de net als City zeer vermogende club. Koeman weet dat hij geen rol meer kan spelen om Wijnaldum nog over de streep te trekken, omdat zijn werkgever met forse financiële beperkingen zit vanwege het wanbeleid in de afgelopen jaren.