Uitblinker Gakpo en Liverpool delen Ten Hag en ManUtd mokerslag uit: zevenklapper op Anfield

Gakpo opende vlak voor rust de score en maakte vijf minuten na de onderbreking ook de derde treffer voor de thuisploeg. Darwin Nunez had even daarvoor de voorsprong van Liverpool verdubbeld. De Uruguayaan maakte later ook de 5-0.

Mohammed Salah was goed voor de vierde en zesde treffer van The Reds, die The Red Devils het schaamrood op de kaken bezorgden. Als klap op de vuurpijl vestigde de Egyptenaar nog een record. Met zijn 128e en 129e Premier League-treffer namens Liverpool ging hij de topscorer aller tijden van de club, Robbie Fowler, voorbij.

Cody Gakpo zette Liverpool zondag op 1-0 tegen de grote rivaal. Ⓒ ProShots

Invaller Roberto Firmino maakte het feestje compleet door vlak voor tijd ook nog de 7-0 op het scorebord te schieten, waarmee Liverpool de grootste zege ooit boekte op de concurrent. Voor United was het de grootste competitienederlaag aller tijden.

Wout Weghorst deed een klein uur mee bij Manchester United. De spits, die na de 1-0 nog een kansje op de gelijkmaker kreeg, maar de vlag omhoog zag gaan, werd in de 58e minuut vervangen door Alejandro Garnacho. Gakpo kreeg tien minuten voor tijd een publiekstreffer van Liverpool-trainer Jürgen Klopp.

Manchester United blijft ondanks de nederlaag de nummer drie in de Premier Leauge. Het zag Liverpool, dat een matig seizoen draait, wel naderen tot op zeven punten.

