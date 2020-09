Premier League: Tete in Londense derby, Van Dijk versus promovendus

Het startsein van de Premier League komt vanuit Londen, waar direct een stadsderby op het programma staat. Promovendus Fulham - dat recent Kenny Tete uit Lyon liet overvliegen - treedt thuis aan tegen Arsenal.

Het voetbal blijft dan voorlopig in Londen, voor een wedstrijd tussen gastheer Crystal Palace en Southampton. Bij de thuisclub is het Oranje-gehalte vooral terug te vinden in de achterhoede, met Patrick van Aanholt - nog aan het herstellen van een blessure - en Jaïro Riedewald in de gelederen. Bij The Saints staat Wesley Hoedt officieel nog onder contract, maar de kans op speeltijd lijkt klein voor de verdediger.

Ook landskampioen Liverpool komt in actie, met natuurlijk Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, die veelvuldig in verband wordt gebracht met een transfer naar FC Barcelona. The Reds ontvangen het gepromoveerde Leeds United, die drie Nederlanders onder contract heeft staan: de van Feyenoord overgekomen Crysencio Summerville, Pascal Struijk - die vorig jaar met Leeds kampioen werd in de Championship en Jay-Roy Grot, die helaas nog lang aan de kant staat.

De eerste Premier League-dag wordt afgesloten met een duel tussen West Ham en Newcastle. Hier komen er geen Nederlanders in actie.

Eigenlijk stonden Burnley - Manchester United en Manchester City - Aston Villa nog op de rol, maar die wedstrijden zijn uitgesteld omdat de clubs uit Manchester eind augustus nog in actie zijn gekomen in respectievelijk de Europa League en Champions League. Dus geen duels tussen Erik Pieters en Donny van de Beek of Nathan Aké versus Anwar El Ghazi.

Programma speelronde 1

Zaterdag

13.30 uur: Fulham - Arsenal

16.00 uur: Crystal Palace - Southampton

18.30 uur: Liverpool - Leeds

21.00 uur: West Ham - Newcastle

Zondag

15.00 uur: West Brom - Leicester

17.30 uur: Tottenham - Everton

Maandag

19.00 uur: Sheffield United - Wolverhampton

21.15 uur: Brighton - Chelsea

