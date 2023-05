Premium Het beste van De Telegraaf

Column Ruud Gullit: ’Wat Ajax is gebeurd, overkomt de beste clubs van de wereld’

Door Ruud Gullit Kopieer naar clipboard

Het Europese seizoen zit er goeddeels op, zeker voor Nederland, en wat rest zijn de finales van de drie Europa Cup-toernooien. De Nederlandse inbreng komt van Denzel Dumfries, Stefan de Vrij en Nathan Aké bij Internazionale-Manchester City in de Champions League, Karim Rekik, Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp bij Sevilla-AS Roma in de Europa League en Sofyan Amrabat beschouw ik bij Fiorentina-West Ham United in de Conference League ook als een landgenoot.