Gimenez raakt tijdens warming-up geblesseerd LIVE Europa League: Shakhtar - Feyenoord: 0-0

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Feyenoord-trainer Arne Slot Ⓒ ANP/HH

WARSCHAU - Feyenoord wil in de uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk een goede uitgangspositie verwerven voor een plek in de kwartfinales van de Europa League. De koploper van de Eredivisie treft de tegenstander in Warschau, omdat voetballen tijdens de oorlog in Oekraïne gevaarlijk is. Er wordt om 21.00 uur afgetrapt.